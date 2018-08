Perde 2mila euro: carabiniere li trova che svolazzano in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un carabiniere fuori servizio ha trovato 1.950 euro a terra e le ha consegnate in caserma. Le aveva smarrite un dipendente della Nuova Comes srl. Gli erano cadute appena entrato in macchina per recarsi in banca. Con quei soldi doveva effettuare un pagamento. Martedì pomeriggio il militare, che lavora a Mondolfo, è venuto a fare un giro a Senigallia. Mentre camminava lungo via Abbagnano ha visto volare dei soldi, spostati dal vento nel parcheggio dell’azienda. Si è avvicinato e ha trovato 1.950 euro in banconote da 50. Le ha consegnate nella caserma di via Marchetti.