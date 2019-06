Corteggia una ragazza in disco: colpito da una testata, naso rotto

di Stefano Rispoli

SENIGALLIA Mentre si parla di codice etico da applicare ai locali pubblici per tutelare i minori e scongiurare una nuova Corinaldo, un altro episodio di violenza si è consumato in una frequentatissima discoteca di Senigallia. Un 19enne di Castelfidardo è finito al pronto soccorso con il naso rotto per averci provato con una ragazza che, a quanto pare, era già fidanzata o comunque era nelle mire del macho che, poco più grande di lui, si è avvicinato e senza concedergli nemmeno il diritto di replica l’ha raggiunto al volto con una violenta testata. Un colpo secco, dolorosissimo, che l’ha mandato all’ospedale con una frattura al setto nasale per la quale si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico. La movida si tinge ancora una volta di sangue e torna alto l’allarme sicurezza nel by night senigalliese.