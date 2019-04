Segue il compagno della ex e lo accoltella: un uomo grave l'altro arrestato dalle polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha accoltellato il compagno della ex moglie per gelosia. È successo questa notte alla periferia di Pesaro in una casa della zona artigianale di Borgo Santa Maria. I contorni sono ancora poco definiti. L'accoltellato è molto grave. L' accoltellatore, un immigrato originario dell'Egitto, e stato arrestato dalla polizia. Quest'ultimo che risiede nel Nord Italia avrebbe seguito a Pesaro a sua insaputa l'ex compagna che gli ha dato tre figli.