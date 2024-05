PESARO E la vecchia scuola va giù. Da mercoledì 22 maggio, meteo permettendo, inizieranno i lavori di demolizione della media Alighieri di via Gattoni. Per la vecchia Anna Frank di Santa Maria delle Fabbrecce invece l’inizio delle operazioni di demolizione è programmato fra dieci giorni. Cronoprogramma e chiarimenti sui progetti delle due scuole che verranno ricostruite ex novo sono arrivati da assessori in carica e dirigenti del servizio Opere Pubbliche, in un incontro voluto dal presidente del quartiere Soria-Baia Flaminia.



I quesiti



Da qualche residente e dalla presidente di Legambiente Rosalia Cipolletta (nata e residente in Soria), domande su riorganizzazione degli spazi e sulla ripiantumazione delle alberature, oggi tagliate per far posto al grande cantiere e consentire all’impresa di lavorare. Le tempistiche: Riccardo Pozzi (assessore ai Lavori Pubblici ancora in carica) insieme al dirigete Maurizio Severini hanno illustrato tempi e modalità della demolizione e successiva ricostruzione del corpo della Alighieri, che al suo interno dovrà ospitare a fine lavori, anche gli alunni della vecchia primaria Mascarucci. Due scuole in un unico corpo che, come è stato annunciato dai tecnici, sarà anche più largo rispetto alla sede che per decenni siamo stati abituati a vedere in via Gattoni. «

«Da lunedì 20 – ha spiegato a quartiere e residenti il dirigente Severini – l’impresa inizierà le prime operazioni per lo smantellamento dei vecchi impianti poi la demolizione con gru con pinza idraulica, ovvero quel mezzo che permette di distruggere le strutture complesse in cemento armato, ma senza vibrazioni». Accorgimenti sono stati garantiti ha rassicurato anche il presidente del quartiere Stefano Poderi per cercare di ridurre i disagi alle abitazioni più vicine sui due lati di via Gattoni, soprattutto per rumori e polveri che si disperderanno nel raggio di alcuni metri.



L’accordo



Se infatti le manovre non saranno sufficienti a ridurre le polveri, il Comune nel rispetto del protocollo di sicurezza ha concordato con l’impresa, che la demolizione dovrà sospendersi per un po', giusto il tempo di far decantare le polveri per poi riprendere. Ecco perché la durata dell’opera di smantellamento dipenderà da queste variabili. Tutta la demolizione pesante della Dante richiederà circa tre settimane mentre tre giornate di lavoro sono necessarie per il distacco dei due attuali fabbricati, che dovranno diventare un unico corpo, poi la fase successiva e meno impattante fra fine maggio e i primi di giugno, con lo smistamento dei rifiuti edili. In totale Comune e impresa hanno conteggiato 90 giorni per completare le varie fasi della demolizione. La ricostruzione: quante più aule possibili per la media Alighieri e i bimbi della ex Mascuracci certo, ma con spazi riorganizzati sull’esempio della scuola Brancati e comunque con aule-laboratorio, così ha riferito Camilla Murgia assessora all’Istruzione, che tengano conto della prossima ondata di denatalità che a cavallo fra il 2025 e il 2026 e quindi a istituto completato, avrà ricadute anche a Pesaro con la previsione cento bambini in meno. In tutto saranno 21 fra aule e spazi aggregativi per la didattica.



Le caratteristiche



«La nuova struttura – precisano Pozzi e Severini – sarà più spaziosa e si estenderà in lunghezza rispetto ad oggi. Lo sbancamento, a demolizione in corso, si estenderà fino al retro della vecchia scuola dove oggi c’è la pista di atletica. Il nuovo istituto comprensivo avrà due ingressi, l’uno su via Gattoni e l’altro in corrispondenza del primo piano su via Fedeli. Entro fine 2025 è prevista la consegna dei lavori per il polo di via Gattoni e più o meno anche la nuova Anna Frank seguirà le stesse tempistiche».