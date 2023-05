PESARO La scuola dell’infanzia Skarabokkio si sposta - temporaneamente - in viale Trieste 391 per consentire i lavori del Polo per l’infanzia 0-6 di via Rigoni a Soria. L’indirizzo corrisponde alla struttura della zona mare di proprietà dell’arcidiocesi che ha già accolto gli studenti del liceo Mamiani (Mamiani Mare) quando si stava riqualificando il complesso di via XI Febbraio ora intitolato a Daniele Tagliolini.

Quasi cento bimbi



«La scelta di questa sede provvisoria è un ottimo risultato: ci permette di garantire spazi sicuri, poco lontani dagli attuali, e capaci di assicurare lo svolgimento di tutte le attività didattiche, comprese quelle laboratoriali durante questo periodo limitato di tempo» spiegano l’assessora alla Crescita e Gentilezza Camilla Murgia e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi che si dicono «soddisfatti della decisione presa per la struttura che accoglierà la scuola dell’infanzia Skarabocchio e i meno di 100 alunne e alunni che oggi frequentano il plesso di Soria. Alunni che saranno spostati per consentire i lavori di realizzazione del “Polo per l’infanzia 0-6” di via Rigoni, al via dal prossimo mese di luglio.

I laboratori



«Le lezioni e i laboratori, dall’inizio del prossimo anno scolastico, si svolgeranno al piano terra dell’edificio – aggiungono -. Sarà anche aperto l’accesso al giardino adiacente di 500 metri quadrati per permettere lo svolgimento di tutte le attività outdoor. È un ottimo risultato - raggiunto grazie alla collaborazione dell’istituto scolastico, in particolare della dirigente Alessandra Zacco - che garantisce la qualità didattica e la sicurezza dei bambini» sottolineano Murgia e Pozzi. Quella “fronte-mare” è «una sede vicina all’attuale (a meno di un chilometro e mezzo) che i piccoli potranno raggiungere anche tramite il servizio di trasporto scolastico, e che abbiamo scelto dopo attente verifiche alla struttura di proprietà dell’arcidiocesi di Pesaro; anch’essa è situata in una zona tranquilla e, soprattutto, è dotata degli spazi giusti». L’Amministrazione coprirà i costi di affitto (18mila euro l’anno) dell’ex scuola infermieri di Pesaro per i due anni di tempo previsti per la realizzazione del “Polo per l’infanzia 0-6 di via Rigoni” tramite demolizione e ricostruzione. «Sarà un’altra scuola da Oscar, funzionale e sostenibile che ospiterà un nido (per 30 bambini) e una scuola per l’infanzia (5 sezioni composte ciascuna da 25 alunni)». Un intervento per il quale l’Amministrazione ha ottenuto 3,7 milioni di euro di fondi Pnrr e che restituirà alla città «Una scuola bellissima, colorata, funzionale ed intelligente; la sua forma “abbraccerà il sole” e il territorio attorno, sarà nZeb e altamente sostenibile».