Scontri dopo la partita tra tifosi ternani e polizia Colpito, vicequestore sviene

PESARO - Scontri tra tifosi ternani e poliziotti dopo la partita, all’ospedale il dirigente della squadra mobile Silio Bozzi. I tafferugli sono iniziati domenica pomeriggio in via Lanza, nel cuore di Pantano, dopo che i supporter di Vis Pesaro e Ternana, che militano in serie C, erano usciti dal Benelli in modo regolare e senza disordini.La situazione è andata fuori controllo all’improvviso quando già i pullman e i mezzi con a bordo gli ultrà della squadra ospite si erano incanalati su via Lanza per prendere la strada di casa. Quello che ha innescato la scintilla non è ancora chiaro. Pare che un’auto con a bordo dei tifosi ternani si sia trovata circondata in via Mancini, una parallela di via Lanza, da gente non meglio identificata che ha cercato di bloccarla, picchiando sul tettuccio con dei bastoni.A quel punto il serpentone dei supporter ternani si è bloccato a sua volta, altri tifosi sono scesi dai mezzi e sono nati dei momenti concitati in cui è intervenuto il reparto mobile della polizia impegnato nel servizio di sicurezza del dopo partita. Tifosi ternani e poliziotti si sono scontrati tra grida e oggetti scagliati. Nel parapiglia il vicequestore Bozzi, impegnato nel servizio d’ordine, è stato trovato a terra privo di sensi forse colpito da un oggetto. Il dirigente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato sottoposto a una Tac.