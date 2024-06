Fano, scontri tra bande di immigrati, 13 denunciati: la Questura emette 7 avvisi orali e 6 daspo urbani

FANO Aggressioni in centro storico ea Sassonia di Fano: emessi 13 provvedimenti nei confronti di altrettanti giovani, per lo più di origini magrebine. Si tratta di avvisi orali (in totale 7) e divieti di accesso ad aree urbane (sono invece 6 i cosiddetti Daspo urbani). Misure preventive disposte dalla Questura, che richiamano ulteriore attenzione sul disagio dei giovani immigrati a Fano.

Il sospetto del racket

Proprio in questi giorni l'Ambito territoriale sociale ha infatti denunciato, per voce della sua coordinatrice Roberta Galdenzi, il rischio che il racket della droga si sia infiltrato nei flussi migratori giovanili. Considerazioni su cui le forze dell'ordine mantengono uno scrupoloso silenzio. La situazione sta comunque suscitando allerta sociale, che è diventata ancora più forte dal periodo della scorsa Pasqua, cui fanno riferimento i tredici provvedimenti preventivi adottati dal questore Francesca Montereali sulla base delle indagini svolte dalla Divisione anticrimine, diretta da Giovanni Accardo.

Il primo episodio

Il primo episodio risale dunque al 29 marzo scorso ed è avvenuto in un locale pubblico a Sassonia: a quattro giovani (due egiziani, un'italiana e un'altra persona ancora da identificare) sono contestati i reati di minaccia e lesioni personali aggravate ai danni di un coetaneo tunisino, che sarebbe stato aggredito con una testata e con spruzzi di spray urticante, anche verso i suoi amici. Nel parapiglia sarebbe spuntato un coltello. Nei confronti di alcuni sono stati dunque disposti gli avvisi orali e il cosiddetto Daspo urbano nei confronti degli altri.

I provvedimenti

È proibito tornare nel locale pubblico a Sassonia e accedere a qualsiasi attività che a Fano somministri bevande alcoliche, dalle 19 fino alla chiusura. La seconda puntata il giorno successivo: la rissa del 30 aprile in centro storico a Fano, quando i due giovani egiziani hanno incrociato in pieno giorno il fratello del tunisino aggredito la sera prima. Anche in quel caso sono state coinvolte più persone. Avvisi orali a due ragazzi di origini tunisine (ospitati da altrettanti centri per minori non accompagnati) e un'analoga misura per un loro conterraneo. Ulteriori avvisi su un egiziano e un tunisino, nei confronti di chi era già stato disposto il divieto di ritorno a Fano. Il lavoro della Questura non è finito, si stanno infatti valutando altre misure preventive personali.

Tre episodi di stalking

In realtà i provvedimenti adottati dalla Questura sono sedici in totale, gli altri tre riguardano situazioni e reati del tutto diversi: stalking e violenza domestica. Due gli episodi ritenuti più rilevanti. Ammonito un cittadino italiano per l'aggressione a scopi sessuali nei confronti della compagnia non convivente, nel gennaio scorso. Un quadro di violenze fisiche e psicologiche, percosse e offese, che sarebbe proseguito nei periodi successivi.