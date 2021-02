Esce di casa con il cagnolino per una passeggiata e scompare: ritrovato dopo quasi 14 ore

MAROTTA - Ritrovato dopo quasi 14 ore il 74enne di Marotta, geometra in pensione, scomparso ieri mattina alle 9, dopo essere uscito dalla sua abitazione di via Martini per una passeggiata in compagnia del suo cagnolino.

Dopo poche ore l'allarme era stato lanciato dal figlio con un appello sul principale gruppo social di Marotta: «Mio padre indossa un cappotto scuro e pantaloni scuri, probabilmente un cappello. Non riesce a parlare. Aiutatemi a cercarlo». Tantissime le segnalazioni giunte anche dalle vicine città di Fano e Senigallia.

APPROFONDIMENTI PESARO Al Monaldi c'è posto per vaccinare anche gli insegnanti:... LA TESTIMONIANZA Fano, volontaria in missione in Congo: «Anch'io ho vissuto...

Le ricerche sono state condotte dai carabinieri e dai vigili del fuoco con il contributo della protezione civile. Ha partecipato anche un cane addestrato alla ricerca di persone.

Gli sforzi di un'intera comunità sono stati premiati poco prima delle 23 di ieri con il ritrovamento dell'anziano a Ponte Sasso, vicino al bocciodromo. Era rannicchiato a terra, infreddolito e disorientato, ma per il resto in condizioni relativamente buone. Per tutti e in particolare la sua famiglia la fine di un clima di apprensione e angoscia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA