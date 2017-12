Allarme per cinquantenne scomparso la notte di Natale Ma era dai parenti in Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRONTONE - Scatta l'allarme per la scomparsa di una persona, intervengono i vigili del fuoco nell'abitazione di un cinquantenne, che non rispondeva più alle chiamate dei familiari, ma non lo trovano; lo cercano senza successo anche nelle vicinanze e il mattino seguente si scopre che era andato da alcuni parenti in Emilia Romgna.E' accaduto a Frontone, tra la sera della vigilia e la mattina di Natale. L'uomo, che vive solo e ha problemi di salute, il pomeriggio della vigilia di Natale si era scambiato gli auguri via chat telefonica con alcuni parenti che vivono a Roma. A un certo momento, dopo le 18, le comunicazioni si sono interrotte e il frontonese non ha più visualizzato i messaggi.I parenti di Roma si sono preoccupati, perché non ricevevano risposta neppure alle telefonate. Nel timore che gli fosse occorso un malore, è scattato l'allarme al 115. Sono partite le ricerche, i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti a Frontone e hanno forzato l'abitazione dell'uomo per controllare all'interno, senza trovare alcun segno particolare.L'allarme è rientrato solamente nella tarda mattinata di Natale quando, attraverso la rete familiare, si è appreso che il cinquantenne, per non trascorrere solo il Natale, aveva raggiunto altri parenti in Emilia Romagna e stava bene.