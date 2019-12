Pesaro, scomparso durante il viaggio: la moglie lo aspettava per Natale

PESARO - Lo aspettavano a casa per Natale, in Veneto. Non ci è mai arrivato e l’ultima sua labile traccia risulterebbe a Pesaro, all’altezza dell’autogrill Foglia Est sull’A14. Era la notte a cavallo tra il 22 e il 23 dicembre, una settimana fa. Da quella data non si hanno più notizie del 43enne Fabrizio Melodia, residente a Mira, vicino a Venezia.



E’ stata la moglie Sabrina Vian a dare l’allarme denunciandone la scomparsa ai carabinieri della locale stazione il giorno della vigilia di Natale e poi raccontando tutta l’angoscia dell’attesa in un post su Facebook diventato virale tra una condivisione l’altra. «Se qualcuno ha qualche informazione, contattatemi su Facebook o tramite messaggio privato»: questo è l'invito he la donna ha postato insieme a un’immagine del marito.



L’uomo, conosciuto nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, ha chiamato l’ultima volta la moglie la sera di domenica 22 dicembre intorno alle 23, era in auto in un autogrill sull’A14 all’altezza di Pesaro. Melodia non guidava ma ha detto che stava rientrando insieme ai due professori di Marghera con cui sta collaborando da mesi, come sceneggiatore, per un servizio commissionato da Sky International e che a settembre lo aveva portato all’Aquila e in alcune zone dell’Abruzzo.



Dalla fine dell’estate non aveva più fatto ritorno a Mira ma la coppia, sposata da più di 15 anni, si sentiva regolarmente tutti i giorni. I familiari - la moglie e gli zii - lo attendevano per festeggiare il Natale insieme. Sabrina Vian, presidente dell’associazione Auser Peppino Impastato di Mira, ha provato più volte a richiamare il marito ma il cellulare risulta spento ormai da giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA