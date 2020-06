Scippata al Miralfiore da due uomini di colore, nella borsa lo stipendio appena preso

PESARO - Scippo in serata al parco Miralfiore. A essere derubata una donna che stava tornando a casa. Due uomini di colore si sono avvicinati e le hanno strappato la borsa gettando la donna nella disperazione. All'interno non c'erano solo documenti, chiavi di casa e cellulare ma anche lo stipendio appena preso. La donna aveva appena finito il turno di lavoro. E' stato dato l'allarme e sul posto è intervenuta la polizia. Alla scena hanno assistito anche dei testimoni che hanno poi aiutato la sfortunata signora a cercare la borsa strappata. E cresce l'esasperazione e la rabbia per la microcriminalità al parco fatta di furti e spaccio.

