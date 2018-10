Busetto non molla, arriva la solidarietà della Lega Caso esaminato dal ministro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Andrea Busetto non si arrende. Al quarto giorno di protesta in piazza del Popolo la Lega ha indetto una conferenza stampa a Pesaro, dove manifesterà la propria solidarietà all’agricoltore in sciopero della fame, che ieri ha ricevuto la solidarietà del sindaco di Piobbico, Giorgio Mochi.Pare, anche, che la segreteria dello stesso ministro delle politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, salviniano di ferro, si stia interessando del caso per capire meglio come stanno effettivamente le cose.Ironia della sorte, proprio questa mattina, lo stesso assessore regionale alla caccia e alla pesca sportiva Moreno Pieroni (che ha anche la delega al turismo e ai grandi eventi) sarà a Pesaro per partecipare agli stati generali del turismo voluti da Matteo Ricci presso l’auditorium di Palazzo Montani Antaldi, a due passi da Busetto, che in questi giorni ha chiamato in causa più volte l’amministratore pubblico per sbloccare la situazione.