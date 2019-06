Schianto tra auto e moto gravi i due centauri, ferito anche l'automobilista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Schianto sulla statale Adriatica a Gimarra, tra una moto e un'auto. Probabilmente l'incidente è avvenuto mentre la Clio, provenendo da Pesaro, stava svoltando a sinistra per entrare in una piazzola di sosta a servizio della spiaggia. La moto Bmw 1.200 che procedeva nella stessa direzione, quasi certamente in fase di sorpasso, ha urtato violentemente contro la fiancata di sinistra dell'automobile. In sella c'era una coppia che è stata sbalzata sull'asfalto: lei è stata soccorsa dall'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Torrette, lui è stato trasportato dall'autoambulanza all'ospedale di Pesaro, l'automobilista ferito in modo meno grave all'ospedale di Fano. La statale è stata chiusa al traffico per fare atterrare l'eliambulanza. I rilievi sono svolti dalla polizia locale.