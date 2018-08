Fermignano, ragazzina in motorino investita soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Sono meno gravi di quanto sembrava le condizioni di una ragazzina di 16 anni rimasta ferita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Fermignano. La minorenne si trova ora ricoverata all ’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è stata trasferita in eliambulanza. Ma le sue condizioni che sembravano gravi sono fortunatamente migliorate ed è stata dimessa quasi subitoPare che l’incidente, che ha coinvolto lo scooter condotto dalla 16enne, sia stato causato da un mancato rispetto della precedenza anche se al momento sono ancora in corso le operazioni di accertamento da parte della polizia municipale locale intervenuta sul posto per i rilievi d’uso.L'incidente è accaduto nel centro di Fermignano intorno alle 18. La ragazzina, centrata dall'auto, è volata sull'asfalto. Sul posto è arrivato il 118 ma i sanitari, resisi conto delle condizioni della 16enne, hanno allertato l'eliambulanza poi atterrata nel vicino campo sportivo.