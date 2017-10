Auto sbanda e finisce di traverso sulla strada Un motociclista si schianta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANGELO IN VADO - L'ennesimo motociclista è rimasto ferito in un incidente accaduto nell'alta Valmetauro. Un centauro abruzzese di 44 anni è stato ricoverato all'ospedale di Urbino per le ferite riportate la notte scorsa nello scontro avvenuto sulla strada che da Sant'Angelo in Vado conduce a Mercatello sul Metauro.In sella a una Harley-Davidson alle 3,30 il centauro è finito contro la fiancata di una Citroen C3 che gli sbarrava la strada. L'auto era condotta da un 24enne vadese che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato ed è finito di traverso sulla carreggiata, mentre sopraggiungevano una seconda auto e la motocicletta che l'hanno urtato.Le conseguenze peggiori sono state quelle del motociclista, che per le lesioni riportate in ospedale è stato giudicato guaribile in 30 giorni.