MONDOLFO - Lascia la moglie, due figli e il dolore degli ex militanti di Lotta Continua e del sindacato metalmeccanici. Il motociclista Renzo Bartozzi, 75 anni, deceduto sabato pomeriggio in un incidente sulla provinciale 76 alle porte di Monsano, in provincia di Ancona, è ricordato come una persona fedele agli ideali della sinistra radicale , per quanto cattolica, e simpatizzante dell’Anpi , come si evince anche dal suo profilo social.

Il cordoglio

Da giovanissimo, ancora minorenne, faceva parte del gruppo di Lotta Continua nella città di Senigallia. L’amico di gioventù Sergio Sinigaglia parla di Renzo e della militanza comune: «Siamo choccati, distrutti da una notizia terrificante. Era cattolico, infatti da operaio aveva preferito iscriversi al sindacato Fim Cisl e non magari al sindacalismo classico e tradizionale della Cgil. Siamo vicini alla famiglia, siamo tornati in contatto dopo tanti anni che non ci sentivamo più grazie ai social. Perdo un compagno carissimo, che a tutt’oggi credeva nei valori sociali per cui da ragazzo si era impegnato. Radicale sì nelle idee, ma soprattutto coerente».

Bartozzi era stato operaio, insieme con gli ex militanti erano stati di recente insieme a Senigallia e anche a San Benedetto del Tronto. Adorava la moto come mezzo di trasporto e purtroppo proprio a bordo della moto l’altro pomeriggio è avvenuto il terribile schianto. Sconvolti anche i vicini di casa di Mondolfo, in via della Campanella, nelle vicinanze della provinciale Cesanense poco prima di Sterpettine.

I vicini