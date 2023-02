PETRIANO - Si è schiantato in auto contro un albero a 150 metri da casa, rientrando dal sabato sera, probabilmente per un colpo di sonno. Ieri, intorno alle 5.20, Marco Briganti, 24 anni di Gallo di Petriano, è finito fuori strada lungo la statale urbinate rimanendo intrappolato nell’abitacolo della sua Ford Fiesta.

Estratto dall’abitacolo

L’impatto violento è avvenuto contro un albero adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti un equipaggio del 118 e i vigili del fuoco di Urbino che hanno estratto il 24enne dalle lamiere. Stabilizzato dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato dall’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso. Dalla prima ricognizione medica, risulterebbero fratture del bacino e di una spalla, oltre ad un piccolo problema tra fegato e pancreas dovuto, con ogni probabilità, dallo schiacciamento inattivo del corpo contro il cruscotto.

Fragoroso botto

Il grave incidente, rilevato dai carabinieri, quasi certamente è stato provocato da un colpo di sonno del ventiquattrenne, che era ormai giunto in prossimità della propria abitazione. Il fragoroso botto ha svegliato nel sonno e fatto accorrere in strada anche gli stessi familiari che si sono trovati davanti a una scena davvero drammatica. I familiari hanno seguito il ferito al nosocomio regionale e la tensione si è sciolta solamente quando il fratello Federico è riuscito a parlare con Marco, dolorante ma vigile.

Si è attivato il sindaco

Lo stesso sindaco di Petriano Davide Fabbrizioli, quando è stato portato a conoscenza dell’incidente, si è messo in contatto con la famiglia, che da sempre vive a Gallo Petriano, dichiarandosi pronto ad attivarsi per qualsiasi problema fosse insorto a Marco. «È un ragazzo veramente bravo e pacato – ha dichiarato Fabbrizioli -. Confermo che ha avuto un colpo di sonno a 150 metri da casa». Evidentemente Marco Briganti, di professione metalmeccanico in una ditta locale, stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici.

Rassicurazioni dall'ospedale

La gravità delle ferite è dovuta, verosimilmente, al fatto che il ventiquattrenne non si è accorto di nulla e non ha fatto resistenza all’impatto. Forte la preoccupazione che si respirava già dalla tarda mattinata nell’abitato di Gallo di Petriano fino a che sono sopraggiunte notizie rassicuranti sulle condizioni del giovane.