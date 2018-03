Terribile schianto frontale tra due auto nella notte otto giovani restano feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Un grave incidente stradale è un quarto dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, nel tratto della 73 bis tra San Marino di Urbino e Canavaccio. Le cause dello scontro non sono ancora chiare, sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale, ma si sa che due auto hanno avuto un impatto frontale.L’urto tra le due vetture è stato devastante, pesanti le conseguenze per chi occupava i mezzi: otto feriti, tutti giovani del territorio circostante di età compresa tra i 20 e i 40 anni, 7 italiani ed uno straniero. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, consentendo così i soccorsi del 118 e i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico per la formazione di lunghe code nonostante fosse notte fonda.Complesso l’intervento di soccorso che ha visti impegnati il medico d’urgenza e il personale della Croce Rossa e insieme ai vigili del fuoco della città ducale intervenuti con due mezzi a supporto del 118 per entrarre i ragazzi dalle autovetture tra cui anche alcune ragazze di Fermignano. In un caso, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche per liberare un giovane rimasto incastrato tra le lamiere ritorte.Due degli 8 feriti sono stati ricoverati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino dove sono trattenuti nel reparto in chirurgia per traumi multipli. Gli altri sei feriti sono stati trasportati all’ospedale San Salvatore di Pesaro dell’azienda Marche Nord per accertamenti diagnostici più approfonditi.Il tratto di strada dove le due auto si sono scontrate frontalmente si trova tra Canavaccio e Bivio Borzaga. In pratica è un rettilineo tra due curve a gomito. Un tratto della strada 73 bis particolarmente pericoloso, dove nel corso degli anni non sono mancati incidenti, molti gravi, alcuni anche con esito tragico.