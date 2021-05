Schiacciato da una ruspa mentre lavora in campagna, muore allevatore di 67 anni

SASSOCORVARO - Incidente fatale per un allevatore di bestiame di Sassocorvaro. Il 67enne è rimasto schiacciato da una ruspa che conduceva in un terreno di sua proprietà.

La tragedia è avvenuta in località Satanca, in tarda mattinata. L'allevatore stava eseguendo la pulizia del terreno che è adibito a frutteto. La zona è in forte pendenza. Durante le manovre, ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto, travolgendolo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e un equipaggio del 118, che ha solo potuto constatare il decesso. L'allevatore lascia mogli e figli.

