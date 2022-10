Scale, risparmio e buone pratiche: il vademecum dei comuni contro i rincari potrebbe arrivare anche nelle Marche

PESARO- Nell'ambito del risparmio e della lotta contro rincari e cari-bollette, il Comune di Rimini ha operato una scelta che potrebbe fungere da apripista per tutto il centro-Italia comprese, ovviamente, le Marche.

Le misure

L'amministrazione ha inviato una serie di consigli ai dipendenti comunali sui comportamenti più efficaci e virtuosi per il raggiungimento dell'obiettivo risparmio. Comportamenti, azioni e buone pratiche per contenere le spese e tutelare l'ambiente contrastando il cambiamento climatico e salvaguardare le spese. La circolare indirizzata ai dipendenti contiene le linee guida legate perlopiù agli impianti di climatizzazione e di illuminazione. Fari puntati su ascensori e illuminazione, computer e annessi con tanto di "incentivo" all'utilizzo delle scale invece che dell'ascensore per spostarsi da un piano all'altro. Non mancano lo spegnere le luci quando si lascia la stanza, attivare la funzione stand-by del pc riducendo la stampante solo all'uso strettamente necessario.