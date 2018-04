Scompare tra i monti mentre cerca asparagi: uomo ritrovato morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - E' stato ritrovato morto questa mattina il 70enne di Sassoferrato, che ieri non era rientrato a casa dopo essersi recato a cercare asparagi in località Piano delle Ortelle, nel territorio di Pergola, al confine con la provincia di Ancona. Non si conoscono al momento i motivi del decesso.Lanciato l’allarme dai familiari dell’uomo, ieri sono giunti immediatamente sul posto i carabinieri di Pergola al comando del maresciallo Stefano di Summa e i vigili del fuoco. A loro sostegno alcune squadre di ricerca formate dal sindaco Baldelli, l’assessore Castratori, i consiglieri Baldelli e Carbonari, alcuni cacciatori pratici dei luoghi, amici e parenti dell’uomo disperso.Le ricerche si sono fatte più intense con l’arrivo della Squadra di ricerca speciale della Croce Rossa Italiana giunta da Pesaro con due cani da ricerca, del Soccorso alpino, del Soccorso speleologico.