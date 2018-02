Tre intossicati dalla stufa: il più grave finisce nella camera iperbarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO -Tragedia sfiorata a Madonna del Mozzicone, la parte alta di Sassocorvaro, per tre persone, una donna 90enne e due coniugi ultrasessantenni. I tre sono stati vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio causata, probabilmente, dal malfunzionamento di una vecchia stufa a legna.Tutti sono finiti in un primo momento all’ospedale di Sassocorvaro e sottoposti a meticolosi accertamenti clinici ed ematici per verificare la percentuale di monossido respirata. Solo successivamente i medici hanno deciso di ricoverare l’uomo a Fano per il trattamento nella camera iperbarica. Nessuno dei tre, comunque, versa in condizioni gravi. Con ogni probabilità, visto l’abbassamento notevole delle temperature di questi giorni, il riscaldamento dell’ambiente con la stufa a legna durante la notte aveva provocato ai tre sintomi acuti specifici e generici come cefalea e nausea. Erano proprio loro ad accorgersi di aria rarefatta. E’ stato chiamato immediatamente il 118 che, a sua volta, ha fatto intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata.