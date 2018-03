Gli studenti del Battelli vincono premio nazionale "I castelli raccontano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO - Riconoscimento di grande prestigio per la Scuola Secondaria di primo grado “A. Battelli” di Sassocorvaro: gli alunni delle prime classi, sezioni A e B, si sono infatti aggiudicate il primo posto al concorso nazionale “I Castelli… raccontano” indetto dall’Istituto Italiano dei Castelli tra le scuole di tutta Italia.La “Battelli” ha partecipato alla competizione con un elaborato estremamente accurato dal titolo “Quando la leggenda coincide con la realtà”, composto da un video della durata di 10 minuti e dal relativo libretto con testi e immagini. Coordinati dalle insegnanti referenti Paola Corbucci e Silvia Salucci, le ragazze ed i ragazzi delle classi prime A e B hanno composto soggetto e sceneggiatura del cortometraggio, girato all’interno della Rocca di Sassocorvaro che nel video viene animata dai personaggi storici che l’hanno abitata e frequentata. Personaggi che parlano ed interagiscono con gli stessi alunni, ai quali raccontano in prima persona le loro storie e le loro avventure.Il risultato finale è un elaborato suggestivo, di grande interesse per il suo contenuto storico – artistico. Tanto da richiamare l’attenzione della Commissione del Premio nazionale, che ha scelto questo progetto tra i tanti pervenuti da tutta Italia. Una bella soddisfazione per la “Battelli” di Sassocorvaro, ma più in generale per tutto il mondo della scuola regionale, che si può fregiare di un titolo di assoluto rilievo. La cerimonia di premiazione del Concorso “I castelli… raccontano” si terrà sabato prossimo 24 marzo alle ore 16.00 presso l’Auditorium Comunale di Sassocorvaro, alla presenza delle Autorità e di esponenti del mondo della cultura. Per la consegna del premio – un attestato di riconoscimento ed un buono acquisto per libri – il Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli Fabio Pignatelli della Leonessa ha delegato il Professor Marco Grandi, Presidente della sezione Marche dell’associazione.