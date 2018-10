Due mucche finiscono â€‹nella trappola di fango: inutili i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO - Una trappola di fango terribile, situata in un luogo molto impervio. A finire nella fossa creatasi nel corso del tempo dal movimento franoso di una zona collinare e ben conosciuta dai residenti di Valle Avellana, frazione di Sassocorvaro, sono state due mucche che si sono allontanate dal resto della mandria durante il pascolo. I vigili del fuoco di Macerata Feltria le hanno trovate immerse nel fango ieri intorno alle 12.30: una già morta, l’altra in fin di vita. I vigili del fuoco le hanno raggiunte sistemando tavole di legno sopra la pozza di fango per evitare di sprofondare a loro volta. Il medico veterinario intervenuto sul posto ha constatato il decesso della prima e ha lasciato ben poche speranze per la seconda.