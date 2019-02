Malore fatale al bar, Michele muore a 40 anni 15 giorni dopo il padre

di Eugenio Gulini

SASSOCORVARO - Una nuova tragedia a Mercatale di Sassocorvaro che, nel giro di un paio di settimane, ha visto morire padre e figlio. Quest’ultimo, Michele Torreggiani, 40 anni, non sposato, operaio in una ditta del luogo, residente a Sassocorvaro in via del Molino 13, è stato colto da un malore fatale dopo aver fatto colazione, verso le 8, in un bar di Mercatale di Sassocorvaro.Appena uscito e a pochi metri dall’ingresso dell’esercizio pubblico si è accasciato improvvisamente. Nemmeno 15 giorni dopo la scomparsa del padre Luciano.