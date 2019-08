Tremendo frontale contro un camion di fieno: un automobilista muore a 61 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO- Tremendo schianto contro un camion, muore un automobilista pesarese di 61 anni.Il terribile incidente è avvenuto introno alle 16 sulla strada Provinciale 3 nei pressi di Bronzo, frazione di Sassocorvaro, dove si sono scontrati, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Urbino, un camion che trasportava fieno ed una Ford Fiesta condotta da un pesarese 61enne.L'impatto è stato tremendo, ad avere la peggio la peggio è stato il conducente della Ford Fiesta: i vigili del fuoco accorsi sul posto lo hanno estreatto dalle lameiere della sua auto, ma per lui purtroppo non c'era più nulla fare.