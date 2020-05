Scivola in una scarpata: il difficile recupero di una donna poi portata in eliambulanza all'ospedale di Torrette

SASSOCORVARO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 18 a Sassocorvaro in località Caprazzino per un soccorso a persona. Una donna è scivolata lungo una scarpata per circa 50 metri. La squadra di Macerata Feltria e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Urbino sono intervenuti sul posto con un'autobotte ed un fuoristrada, ed hanno utilizzato tecniche specialistiche per soccorrere e recuperare l'infortunata in collaborazione con i sanitari del 118. Dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario è stata trasportata con l'eliambulanza presso l'ospedale di Torrette di Ancona. © RIPRODUZIONE RISERVATA