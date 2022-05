SASSOCORVARO - Non sarà una cifra che cambia la vita ma fanno sempre comodo, di questi tempi molto comodo. Il 10eLotto premia le Marche: ieri a Sassocorvaro Auditore, in provincia di Pesaro-Urbino, è stato centrato un 7 "Doppio Oro" da 15mila euro. Da ricordare che il 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall'inizio dell'anno.

