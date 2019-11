I ladri dell'imbrunire a caccia dell'oro ripuliscono tre appartamenti: caccia ad un'auto scura

SANT’IPPOLITO - E’ tornato l’allarme topi d’appartamento. Stavolta a Pian di Rose, frazione di Sant’Ippolito. Il bottino non è stato possibile quantificarlo. Certo è che i ladri non se ne sono andati a mani vuote. Hanno rovistato tutto e messo sottosopra ogni angolo delle abitazioni nelle quali hanno fatto irruzione. Hanno rovistato in lungo e largo cercando solo oggetti in oro. Da quanto si è appreso sono stati tre gli appartamenti presi di mira, i ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio.

Si teme che i ladri che si spostano a macchia di leopardo possano colpire ancora nelle zone limitrofe. Nelle ultime ore, stando ad alcune segnalazioni di vicinato, un’auto sospetta di colore scuro sarebbe stata vista girovagare ripetutamente lungo la strada che da Sant’Ippolito porta fino al Comune di Terre Roveresche. E’ la conferma che il livello di attenzione generale è piuttosto alto dopo quanto avvenuto a Pian di Rose.

