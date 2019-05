Giuseppe Ottaviani l'iron man compie 103 anni: «Lo sport è vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’IPPOLITO - In tutta serenità e “fluidità” come ha specificato al telefono il pluricampione di atletica, Giuseppe Ottaviani ha festeggiato il compleanno a quota 103. «Ho ricevuto qualche decina di telefonate - racconta - tutte molto brevi, ringrazio tutti e andiamo avanti». Non finisce di stupire l’inesauribile santippolitese doc perché anche quest’anno si è messo alla prova nel salto in lungo, con la misura di 0,77. E soprattutto ha ribadito il suo messaggio di amore per lo sport: «Gareggiare è sempre bello, in mezzo agli amici dell’atletica, continuo perché mi diverto, è questo che conta». A marzo a Palazzo Chigi ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana. Peppe è il primo e unico centenario al mondo a fare il salto triplo della categoria master (M100). Pratica 11 specialità dell’atletica leggera. I suoi motti sono: «Per me lo sport è vita» e «La curiosità mi spinge a vivere».