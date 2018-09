Dipendenti "fantasma" e zero sicurezza: chiusa stireria cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ANGELO IN VADO - Sospesa attività imprenditoriale e deferiti legale rappresentante e datore di lavoro di una nota stireria industriale, gestita da cittadini di nazionalità cinese. Sequestrati l’intera unità produttiva e i locali aziendali. Rilevate, inoltre, sanzioni amministrative e penali per un totale di circa 45.000 euro. Il servizio ispettivo era finalizzato al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e in materia di sicurezza dei lavoratori. E’ stato svolto, ieri, nella zona industriale del comune vadese, all’interno di una ditta di confezione e stireria abbigliamento, il cui legale rappresentante ed il datore di lavoro sono cittadini di nazionalità cinese. Impegnati i carabinieri della stazione locale per la vigilanza sulle aziende etniche unitamente ai militari del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pesaro Urbino operante all’interno dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro Urbino e con l’ausilio del Dipartimento di Prevenzione Asur di Urbino. Nel corso della verifica sono state controllate ben 10 posizioni lavorative riscontrando 4 lavoratori in nero di cui 1 sprovvisto, addirittura, di permesso di soggiorno.