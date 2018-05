Ismaele ucciso a 17 anni Niente sconti a Igli e Marjo: doppio ergastolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Omicidio di Ismaele Lulli, in appello ergastolo per Igli Meta e Marjo Mema. Tolta la premeditazione a Igli e aggiunta l’aggravante delle sevizie per entrambi. La Corte d’Assise d’appello di Ancona dopo due ore di camera di consiglio ha condannato alla pena più severa i due amici e complici, accusati in concorso di omicidio. Marjo era stato condannato a 28 anni e 4 mesi in primo grado a Pesaro, ma ieri i giudici dell’appello non hanno concesso sconti e hanno reso più severa la sentenza condannandolo al massimo della pena così come Igli. Entrambi sono usciti dall’aula in silenzio, a testa bassa, mentre i familiari erano arrabbiati. Marjo era sorpreso.Ismaele Lulli, 17enne di Sant’Angelo in Vado era stato sgozzato il 19 luglio 2015. Igli non aveva digerito il tradimento della sua fidanzata Ambera (ora indagata per concorso in omicidio) con Ismaele, cosa che ha scatenato la sua gelosia. Meta è ritenuto l’esecutore materiale del delitto, per omicidio. Quel giorno, una domenica, Ismaele era stato attratto da un messaggio trappola di Ambera Saliji, fidanzata di Meta. Mema e Meta lo portarono a San Martino in Selvanera, dove Ismaele è stato poi trovato morto il giorno dopo.