Sant'Angelo in Vado, non solo tartufi: l'avvocato trova un porcino da record nel bosco

SANT’ANGELO IN VADO - La stagione dei record. Non sono per i tartufi ma anche per i porcini. L’avvocato Fabrizio Dini di Fermignano, mago nel rinvenimento del “re del bosco”, tra le selve di Parchiule ha infatti trovato un porcino di oltre un chilo di peso.

Oggi, a Sant’Angelo in Vado, invece, l’atto finale della 56^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche con il “Tartufo d’Oro” che sarà consegnato a tanti Vip presenti: da Gianni Letta a Claudio Lotito passando per Katia Ricciarelli e molti altri. Si inizia alle 8.45 con il 45esimo trofeo Sergio Perrotta, gara di Cerca al Tartufo. Poi, una miriade di eventi e stand fino allo showcooking vegano delle 18.30.

