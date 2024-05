SANTANGELO IN VADO - I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (martedì 28 maggio), a Sant’angelo in Vado, per un incendio autovettura alimentata a gasolio.

La Squadra di Macerata Feltria ha spento l’incendio, con liquido schiumogeno e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

APPROFONDIMENTI IL TRAPIANTO MULTI ORGANO Muore a 55 anni, il cuore ancora battente prelevato e trasportato da Pesaro a Udine: «È la prima volta al San Salvatore». Ecco la scatola miracolosa