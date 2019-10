Malore a casa del sindaco il professore muore ascoltando musica del padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANGELO IN VADO - Glauco Ceccarelli 71 anni, si è improvvisamente sentito male e se ne andato, per sempre, nel momento meno atteso, giovedì sera, verso le 19.30, proprio mentre insieme al primo cittadino Giannalberto Luzi stava ascoltando alcune musiche dell’indimenticato papà di Ceccarelli, il musicista Abramo a cui la cittadina, capitale della Massa Trabaria, dedicherà, a giorni, una piazzetta vicina al Duomo. E’ morto con ogni probabilità colpito da un arresto cardiaco fulminante. A nulla sono serviti gli aiuti portati prima da una volontaria della Croce Rossa e, di seguito, dal personale del 118 che hanno tentato di rianimare il docente. Il giorno dopo è ancora sotto choc il sindaco Luzi: «Non ho parole, mi lascia un vuoto incredibile».Glauco Ceccarelli è stato uno dei personaggi dell’Alta Valle del Metauro, di Sant’Angelo in Vado e dell’Università di Urbino, professore di Storia della Psicologia, tra i più stimati ed riveriti dalla sua gente, «un grande signore» ha sottolineato un accorato Luzi sotto choc per la morte dell’amico e per le circostanze incredibili in cui è avvenuta.La comunità vadese torna ad essere ancora una volta più sola.Suo padre Abramo, “Bramin”, è stato un grandissimo musicista che ha narrato vividamente la realtà di Sant’Angelo in Vado e delle campagne: a breve il Comune gli avrebbe dedicato una piazzetta.