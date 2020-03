Il 22enne Anton disperso da domenica: appello social e ricerche nei boschi

SANT'ANGELO In VADO - Vigili del fuoco impegnati anche con il nucleo cinofilo e l’unità UCL (Unità di crisi locale) sono impegnati da ieri pomeriggio nella ricerca di Anton, giovane di nazionalità tedesca di 22 anni scomparso da domenica da Baciuccaro di Sant’Angelo in Vado. Sui social è stato anche lanciato un appello di chiamare le forze dell’ordine a chiunque avesse informazioni in merito.

Il ragazzo, alto circa 1,80 non parla italiano e con alcuni problemi di salute mentale l’ultima volta che è stato visto indossava un berretto di lana. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria insieme ai al nucleo cinofilo e all’unità Ucl per la ricerca tramite localizzazione con Gps e altri strumenti tecnici, vede anche impegnati i carabinieri del posto. Le ricerche nella serata di ieri si sono concentrate tra l’altro nella frazione di Villa dell’Agata a poca distanza da Sant’Angelo in Vado poiché risulta che il ragazzo sia andato in quella direzione.

