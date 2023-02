Sanremo photoshoppato da Fraka: Amadeus e Gianni Morandi piaceranno a Chiara Ferragni?

A Chiara Ferragni piace questo elemento. Non l'ha fatto ma sicuramente lo ha pensato. Perché Sanremo, visto da Fraka77, all’anagrafe Enrico Fracassini, genio pesarese photoshoppatore per diletto di vip, è come sempre qualcosa di unico. Il Corriere Adriatico aveva raccontato la sua storia qualche mese fa (leggi qui). «Mi diverto a regalare sorrisi» aveva raccontato, svelando come Fedez (uno dei super vip finiti nella sua rete al pari di Rudy Zerbi, Gerry Scotti e tanti altri) gli avesse chiesto di realizzargli un “photoshopaggio” ad hoc per il suo compleanno. Per dire dell'apprezzamento riscosso. Frakka è diventato un caso al contrario: sono i vip a seguire il accout ufficiale su Ig: Fraka77.

Da Cassano a Messi

Una delle sue ultime creazioni, del resto, aveva strappato sorrisi a tutti: Cassano che si inserisce alla Cassano tra Cristiano Ronaldo e Messi (che fanno i Ronaldo e Messi) in una nota pubblicità di una notissima griffe. Chapeau, come probabilmente avrà pensato anche lo stesso talento di Bari Vecchia.

Fraka ora torna alla carica con Sanremo proponendo la coppia di presentatori, Amadeus e Gianni Morandi, in versione Fedez. A petto nudo e con tatuaggi in vista, qualcosa che sicuramente non dispiacerà alla presentatrice della prima (e ultima) serata: Chiara Ferragni, moglie dell'originale (e plurishoppato) Fedez. Come sempre il risultato finale è geniale anche nei dettagli (vedere bene, per credere, le foto).