PERGOLA - Un nuovo futuro per l’ospedale Santi Carlo e Donnino. Ieri, sono stati consegnati i lavori alla Devi Impianti srl di Busto Arsizio. Un appalto di 30 milioni di euro per renderlo più sicuro, più efficiente, ancora più moderno e tecnologico ma soprattutto per dargli di nuovo la disponibilità dell’ala che, cinque anni fa, fu al centro di lavori urgenti e mai completati.

La grande ala

Un’ala grande un terzo dell’ospedale su cui si concentreranno subito i lavori della ditta lombarda al fine di garantire uno spazio immediatamente operativo agli altri reparti al momento della ristrutturazione. «E ciò – osserva il dirigente regionale alle infrastrutture, l’architetto Nardo Goffi – per renderlo sempre operativo». Spiega che il primo obiettivo sarà l’adeguamento (e non il miglioramento) sismico di tutto l’ospedale alle normi attuali. Ossia verranno staccati dal terreno tutti i pilastri, un centinaio, e sotto ognuno sarà posizionato un isolatore. Tra i numerosi lavori sono previsti nuovi impianti, una nuova camera mortuaria, l’ampliamento del pronto soccorso, camere a due letti, spazi riqualificati intorno alle due sale operatorie in particolare per la dialisi, le analisi e la diagnostica. Lavori importanti che rafforzano il ruolo come ospedale di riferimento del Santi Carlo e Donnino ma che onorano anche la storia di una comunità che proprio nella battaglia a difesa del suo ospedale e poi per conservare i Bronzi Dorati è citata ad esempio.

«E’ una settimana importante per l’edilizia ospedaliera delle Marche – commenta l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, accompagnato dall’ingegnere Bartoli e dall’architetto Goffi -. Ieri, abbiamo assegnato la progettazione del nuovo ospedale di Pesaro, il più grande investimento della storia della Regione Marche, 204 milioni di euro; è iniziato il cantiere per la nuova struttura a Cagli; adesso l’avvio per la riqualificazione complessiva del nosocomio di Pergola. Un tris di opere attese da decenni. Poi nei prossimi giorni daremo il via ai lavori per le nuove palazzine per le emergenze urgenze degli ospedali di Civitanova Marche, Fano, Senigallia e Urbino. Dopo 40 mesi di governo stiamo realizzando una rete di ospedali moderni, efficienti e diffusi su tutto il territorio. Un investimento che supera il miliardo di euro in tutte le Marche finalizzato a superare le criticità emerse nel corso della pandemia. Ci vorrà ancora del tempo e gli ostacoli non mancheranno, così come non mancherà il nostro impegno a seguire l’andamento dei lavori e nella formazione del personale sanitario».