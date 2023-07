MONDAVIO - Stava rientrando verso casa, quando a pochi chilometri dalla sua abitazione ha perso improvvisamente il controllo dell’autovettura che è finita, capottata, sull’alveo del fosso Rio Maggio. E’ successo ieri poco prima delle 20 a San Michele al Fiume, lungo la strada 424 della Valcesano.

La dinamica



Alla guida della Panda un ragazzo di San Lorenzo in Campo, L. R., di 24 anni. Stava procedendo in direzione Marotta-Pergola. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Poco prima del ponte del Rio Maggio, quasi fuori dalla frazione di San Michele al Fiume, l’autovettura guidata dal giovane ha prima sbattuto contro alcuni paracarri nei pressi di un’abitazione, poi ha imboccato, sembra a velocità piuttosto sostenuta, una stradina sulla destra, quindi il salto nell’alveo del fiume a pochissimi metri dall’acqua.

La Panda che ha finito la sua corsa capottata è andata completamente distrutta. Sul posto, avvertiti da alcuni automobilisti di passaggio e da chi abita nelle vicinanze dell’incidente, sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale associata ‘Media Valcesano’ per i rilievi di legge e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Nel giro di brevissimo l’arrivo anche del 118.

I sanitari dopo le primissime cure, hanno fatto arrivare l’eliambulanza, che è atterrata in un prato nelle vicinanze del luogo dell’incidente, per il trasporto del ragazzo all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Nonostante il volo di qualche metro, il ventiquattrenne è stato estratto dall’autovettura cosciente seppur ferito in varie parti del corpo, dal volto alle braccia fino alle gambe, dove lamentava il maggiore dolore.

Nel luogo dell’incidente si sono precipitati anche i vigili del fuoco per recupera l’autovettura e mettere in sicurezza la strada 424. Inevitabilmente il traffico per il tempo delle operazioni ha subito qualche rallentamento. L’esatta dinamica del sinistro e le cause sono al vaglio degli agenti della polizia locale. Al momento nessuna viene completamente esclusa. E’ l’ennesimo incidente stradale lungo la 424 della Valcesano.