Gratta un biglietto da un euro ne porta a casa 7mila

SAN LORENZO IN CAMPO – Oggi è il primo aprile ma non si tratta di uno scherzo: compra un gratta e vinci da un eruo e ne porta a casa 7mila.E’ successo al Bar Centrale di San Lorenzo in Campo, dove un giocatore che vuol rimanere anonimo ha centrato un premio da 7mila euro con un grattino della serie “7 e mezzo”. “Non e' la prima volta – raccontano i gestori - che capitano belle vincite, questa è la seconda di questo tipo, oltre ad altri 10 premi da 10.000 euro e tanti da 1.000 e 500”.