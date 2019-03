Uomo trovato morto nella sua casa Era legato e anche imbavagliato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Comprensorio sotto choc. Un 74enne, pensionato di San Lorenzo in Campo, è stato ritrovato morto questa mattina presso nella sua abitazione. I carabinieri l'avrebbero trovato legato e imbavagliato. L'uomo viveva da solo in una casa nella campagna laurentina. La morte risalirebbe alla serata di ieri. Sul posto i carabinieri di San Lorenzo in Campo e della compagnia di Fano per dare avvio alle indagini. Al momento non si conoscono la dinamica dell'omicidio e il movente.