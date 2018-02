Non risponde da giorni i carabinieri forzano la porta e la salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Non la vedevano da un po’ e non rispondeva né al citofono né al telefono, così i vicini di casa hanno pensato bene di dare l’allarme. I carabinieri della stazione di San Lorenzo in Campo, ieri mattina intorno alle 11, sono intervenuti immediatamente e l’hanno trovata in casa seduta per terra non pienamente cosciente. Una signora settantacinquenne di origini tedesche, ma che ormai da anni vive nel centro laurentino, aveva fatto preoccupare seriamente tutto il vicinato che iniziava a pensare al peggio. Tempestivo l’arrivo dei carabinieri che, dopo aver chiamato invano la signora, sono riusciti ad entrare forzando la porta. Era lungo il corridoio seduta per terra, in non perfette condizioni fisiche. «Mi fanno male le gambe», ha detto la settantacinquenne agli uomini dell’Arma che così subito hanno deciso di chiamare un medico e una ambulanza. La signora, non completamente cosciente e piuttosto infreddolita, è stata aiutata a rialzarsi e, dopo le prime cure, si è deciso per il trasporto all’ospedale di Pergola. Al nosocomio cesanense la donna è stata sottoposta a tutti gli esami ed accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.