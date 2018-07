La motocicletta sbanda e finisce fuori strada: gravi padre e figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Grave incidente ieri pomeriggio intorno alle 17.30 lungo la ex strada provinciale 424. Una moto, con a bordo un uomo e una ragazzina, che procedeva da Pergola verso San Lorenzo in Campo, all’altezza della frazione di San Vito sul Cesano, nei pressi del distributore di benzina, è uscita di strada finendo la corsa nel campo a lato della carreggiata. Un impatto piuttosto violento, tanto che dopo l’intervento dei sanitari del 118, è stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza da Torrette di Ancona. A dare l’allarme alcune persone che abitano nei pressi del campo dove è finita la moto. I due a bordo della moto, dai primi riscontri padre e figlia, sono stati trasportati rispettivamente al nosocomio di Torrette di Ancona e al Salesi.