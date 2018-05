San Lorenzo piange Alfiero Straccini, professionista di cultura e bellezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Amava l’arte e la bellezza, e fino all’ultimo ha trasmesso le sue passioni. Si è spento all’età di 87 anni Alfiero Straccini, uno dei primi antiquari marchigiani e fondatore del Museo del Terre Marchigiane. Molto conosciuto e stimato per la grande professionalità, è morto dopo una lunga malattia presso la residenza sanitaria assistenziale di Mondavio, dove era stato trasferito dall’ospedale di Pergola. Viveva dal 1960 a San Lorenzo in Campo dove, quasi subito, ha intrapreso l’attività di antiquario. Da sempre appassionato di antichità e instancabile collezionista di oggetti legati al territorio marchigiano, in particolare ceramiche, bilance e oggetti d’uso, è stato uno dei primi ad esercitare la professione d’antiquario nelle Marche. La sua enorme passione e la grande competenza, ma anche l’amore per il proprio paese, l’hanno portato a realizzare il Museo delle Terre Marchigiane, inaugurato nel giugno del 2001. Lascia la moglie Marilde e i figli Lorena, Silvano e Silvia. Alle 10.30, in basilica, i funerali.