San Lorenzo in Campo, evade dai domiciliari, subito arrestato. Era accusato di maltrattamenti in famiglia

SAN LORENZO IN CAMPO - Sabato in tarda serata i carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Campo hanno arrestato in flagranza del reato un 48enne del luogo evaso dai domiciliari a cui era sottoposto per lesioni e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex coniuge.

I militari dopo aver suonato al suo campanello per i controlli di routine e non aver ricevuto risposta, hanno atteso il rientro dell’uomo avvenuto solo nella tarda serata, ben oltre l’orario previsto del permesso accordatogli per motivi di lavoro. La giustificazione del 48enne è stata quella di essersi recato a cena a casa di parenti. Subito arrestato, questa mattina è stato sottoposto a udienza di convalida e rito direttissimo. L’uomo è tornato ai domiciliari con una condanna ulteriore a 8 mesi di reclusione.

