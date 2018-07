Donna travolta da un'auto in pieno centro: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Grave incidente questa mattina a San Lorenzo in Campo: una donna è stata portata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.Erano circa le 8,40 quando una signora 70enne è stata travolta, per cuase ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, da un'auomobile e scaraventata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118, tanto che è statao disposto il trasporto urente in eliambhulanza a Torrette. Sul posto anche il sindaco Davide Dellonti.