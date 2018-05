La carica è troppo piccola: sfuma il colpo esplosivo al bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO - Stavolta il colpo non è riuscito. La notte scorsa dei malviventi hanno tentato di far saltare lo sportello postamat dell’ufficio postale di San Michele al Fiume. La banda ha utilizzato la solita tecnica esplosiva della “marmotta”. Viene preparato un innesco con un accenditore elettronico, due fili elettrici collegati ad una batteria, la resistenza va in corto e provoca la scintilla. Qualcosa però è andato storto, probabilmente la carica non era eccessiva e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Nessuna esplosione, tanto che chi abita nei pressi dell’ufficio postale non ha sentito alcun boato e si è accorto di quanto successo la mattina quando ha visto i carabinieri della stazione di Mondavio. I danni risultano contenuti.