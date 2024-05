SAN LORENZO IN CAMPO Prosegue l’opera di restyling del centro storico da parte della giunta Dellonti, dopo l’importante riqualificazione di via San Demetrio e Vittorio Emanuele fino all’abbazia benedettina, già effettuata negli anni passati. Grazie ad un bando Gal (Gruppo Azione Locale) Flaminia Cesano sono iniziati alcuni giorni fa i lavori di restauro e risanamento conservativo degli storici lavatoi del capoluogo, in via San Francesco d’Assisi, a fianco dell’oratorio, a due passi dall’abbazia benedettina e dal palazzo della Rovere.

Il progetto prevede un intervento di 99.700 euro, di cui l’80 per cento finanziati dal Gal e la restante parte da fondi di bilancio comunale. I lavatoi rappresentano un luogo identitario di grande importanza per la comunità laurentina. Da molti anni versavano in stato di insufficiente conservazione e l’intervento proposto finalmente li riporteranno all’antico splendore. Si procederà in queste settimane al restauro delle murature perimetrali a confine con l’oratorio, del pavimento in cemento e parti in pietra, comprese le vasche e relativa parte idraulica, delle parti in ghisa oltre al loro consolidamento. Inoltre, verrà messo in sicurezza e ristrutturato il manto di copertura della struttura e si procederà alla pavimentazione architettonica, tipo ‘Levofloor’, della stradina a fianco e alla realizzazione dell’impianto di illuminazione artistica a led. Sempre grazie ad un finanziamento ottenuto dal Gal, l’amministrazione comunale è pronta per appaltare anche la nuova pavimentazione di via Mario Tiberini, da tutti conosciuta come ‘Piazza Padella’, il cuore del centro storico, dove si affaccia Palazzo della Rovere, che ospita il teatro ‘Mario Tiberini’e i musei, per un intervento complessivo di 207mila euro.