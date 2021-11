Edifico disabitato pericolante dopo la scossa di terremoto, allarme dei vicini: chiusa la via

SAN COSTANZO – Edificio disabitato a rischio crollo dopo la scossa di terremoto. La polizia locale ha chiuso al traffico via Trento, all’interno delle antiche mura medievali di Cerasa. All’indomani della scossa sismica di Magnitudo 4.1 che ha avuto come epicentro Montefelcino, alcuni residenti della via hanno notato un rigonfiamento preoccupante di una casa a due piani con mansarda.

All’esito dei sopralluoghi è stata emessa un’ordinanza che ha istituito il divieto di transito. «Considerato che via Trento ha una conformazione che non permette il transito di autoveicoli ma è percorribile a piedi o con velocipedi e motocicli si è ritenuto opportuno chiudere al transito pedonale e veicolare il tratto di strada interessato, al fine di evitare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in attesa di una verifica sullo stato dell’immobile», ha dichiarato Andrea Rovinelli, responsabile della polizia municipale di San Costanzo e Terre Roveresche.

Ultimo aggiornamento: 15:21

