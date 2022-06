Dopo 40 anni va in pensione Maurizio per tutti "Ciccio", il cuoco amico dei bambini

SAN COSTANZO - Maurizio Pascucci – per tutti “Ciccio” – va in pensione. Oggi ultimo giorno di lavoro e da domani si gode il meritato riposo dopo 40 anni passati nelle cucine dell’asilo nido a preparare i piatti per i bambini della scuola dell’infanzia di San Costanzo. Tutto è cominciato per Pascucci il 25 gennaio 1983 con un turno di sostituzione nell’asilo di Stacciola.

«Saluto tutti i colleghi e l’amministrazione comunale. Dopo il primo giorno a Stacciola ho proseguito – ha raccontato il cuoco in una lettera di congedo – alla scuola materna di San Costanzo e poi a Cerasa per circa 10 anni e poi di nuovo a San Costanzo. Adesso che cucino per i figli dei bambini che avevo incontrato i primi anni, posso dire che è ora per me di poter andare in pensione».



Ieri la festa finale

“Ciccio” ha 63 anni, è residente a Cerasa e la cucina è sempre stato uno dei suoi hobby preferiti. «Piatti speciali da fare non ce ne sono nel senso che abbiamo un menù fisso da rispettare – aggiunge il cuoco cerasano – Tra i sughi che adoro di più sicuramente la carbonara e l’arrabbiata, mi impegno a dare una mano durante le sagre e le manifestazioni enogastronomiche nel mio comune di residenza dove c’è una forte tradizione. Come mi sento ad andare in pensione dopo 40 anni? Sono emozionato, adesso – ha commentato Pascucci – avrò più tempo libero e ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me». Per il cuoco la festa vera e propria è stata ieri mattina. Pascucci ha preparato un menù con spaghetti al pomodoro come primo, poi petto di pollo al forno con verdure e ha offerto gelati a tutti. E poi è andato al mare ieri pomeriggio per il meritato relax. «Sono giorni molto belli per me e che non scorderò tanto facilmente. Adesso cucinerò solo per gli amici oppure in paese quando ci sarà l’occasione», ha concluso “Ciccio” visibilmente emozionato.

